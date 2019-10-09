Мэр Киева Виталий Кличко и представители 19 населенных пунктов, которые прилегают к столице, создали ассоциацию "Киевская агломерация".

"Столица и общества 19 прилегающих к ней населенных пунктов создали ассоциацию "Киевская агломерация". Представители еще 30 громад, которые планируют присоединиться к ассоциации, тоже приняли участие в первых учредительных собраниях", - сообщил Кличко в Twitter в среду.

Скриншот: Twitter/Віталій Кличко

Ранее "Страна" сообщала, что для детей из столичных окраин, которые не войдут в ассоциации "Киевская агломерация", вскоре могут ввести плату за обучение в киевских школах и детских садах.

Также мы рассказывали, что Киеврада обратилась в Верховную Раду с просьбой рассмотреть вопрос об административном присоединении к Киеву поселка Коцюбинское Киевской области.