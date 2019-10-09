В среду 9 октября курс гривни на межбанке укрепился на 14 копеек – активные торги завершились на отметках 24,60-24,63 грн/$. Об этом сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Вопреки утренним прогнозам финансистов, которые ожидали, что котировки будут толкать вверх относительно крупные погашения Минфином старых выпусков гривневых ОВГЗ, предложение сегодня преобладало над спросом.

"Нацбанк дважды выходил на рынок с покупкой валюты. Сначала по 24,68 грн/$, а затем по 24,65 грн/$. Совокупно приобрел порядка $30 млн. Полагаю, что избыточное предложение формировалось преимущественно за счет нерезидентов, которые вчера купили ОВГЗ на 2 млрд грн. Сегодня они должны рассчитаться с Минфином", - резюмировал Гриненко.

Эту гипотезу подтвердил и директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

"Спекулянты традиционно, но не очень успешно пытались раскачать курс, подстраиваясь под ситуативные интересы крупных игроков, а наличный рынок устал быть локомотивом паники и в очередной раз перешагнул барьер 25,0 грн/$ в сторону укрепления гривни", - добавил эксперт.

Желание банкиров заработать на валютных аппетитах украинцев толкало их активнее снижать курс продажи в кассах и мобильных приложениях. Хотя разрыв между улицей и межбанком существенно не сократился и составляет около 30 копеек.

Вечером доллар можно было приобрести в среднем по 24,95-25,10 грн/$. Минимальный ценник при этом опустился до 24,79-24,80 грн/$ - такие котировки выставляли Юнекс банк и "Глобус". Выкупали валюту у населения в рамках 24,50-24,75 грн/$.

На 8 копеек подешевел доллар на черном рынке. Вечером менялы торговали американской валютой в среднем по 24,95-25,0 грн/$. Выкупали баксы в диапазоне 24,92-24,93 грн/$.

По прогнозам Олега Куринного, завтра торги будут проходить в диапазоне 24,60-24,70 грн/$.

"Страна" разбиралась, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках в середине недели.

Также мы писали о том ,что курс доллара на межбанке Украины вчера обвалился из-за экспортной кукурузы.