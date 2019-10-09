Главред тальновской газеты "Новий дзвін" (Черкасская область) Анна Драгун заявила, что за последние шесть месяцев в ее адрес поступали угрозы от местного председателя районного совета. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины в среду, 9 октября.

По словам Драгун, получать угрозы в свой адрес от председателя Тальновского райсовета Валентины Любомской она начала из-за ряда публикаций о деятельности чиновницы. Первая угроза, по словам журналистки, была в мае 2019 года. Тогда на ее мобильный от Любомской поступило сообщение: "Ты и твои дети пожнете то, что ты сеешь".

"Но на тот момент слишком серьезно проникаться такими угрозами не стала. Заволновалась после сессии районного совета, состоявшейся в августе, на которой я также присутствовала как журналист. Тогда Валентина Любомская попросила у депутатов слово и с трибуны начала публично обливать меня грязью, угрожать, оскорблять. В частности, тогда из ее уст прозвучала фраза, что мне еще раньше нужно было "дать по зубам", - отметила Драгун в комментарии НСЖУ.

Она также привела цитату председателя райсовета, которую и восприняла как угрозу: "Нужно было по зубам дать еще сразу! Уважаемые мои, я не буду отвечать ни на какие ваши вопросы. Вы этого не достойны, но я хочу вам сказать, что присутствие ваше в этом зале недопустимо. Ибо вы не достойны присутствовать среди нас, среди нормальных порядочных людей".

После этого журналистка обратилась в полицию с соответствующим заявлением, предоставив все необходимые доказательства: фото сообщений, поступивших на телефон, видео с сессии райсовета.

"Однако дело так и не сдвинулось с места: правоохранители за две недели со дня подачи заявления не смогли даже встретиться с госпожой Любомской, чтобы выяснить у нее, действительно ли угрозы имели место. А именно поэтому вынуждена была обратиться в суд, чтобы тот обязал полицию заняться расследованием", - сообщила Драгун.

Поэтому, 16 сентября Тальновский районный суд Черкасской области постановил: "Обязать уполномоченное должностное лицо на внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований Тальновского отделения полиции Звенигородского отдела полиции ГУНП внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по сообщению о преступлении, предусмотренном ст. 345-1 УК Украины, по заявлению Драгун Анны Владимировны и начать досудебное следствие по данному факту ".

По словам журналистки, 25 сентября в ЕРДР были внесены сведения по этому делу.

Со своей стороны, в комментарии НСЖУ председатель Тальновского райсовета Валентина Любомская рассказала, что ее слова, сказанные на сессии райсовета, были восприняты неправильно и некорректно - извлечены из контекста и искажены.

"В интернет-издании ..., где работает Анна Драгун, неоднократно публиковались клеветнические, непорядочные статьи в отношении меня и моей работы, где постоянно искажались факты, и даже была опубликована фейковая фотография, которая прошла обработку в фотошопе, где я показываю фигу. Как по мне, такое поведение журналистов является недопустимым и непорядочным. Поэтому и обратилась на сессии ко всем присутствующим и журналистам "Нового Дзвону", в частности, где призвала к человечности и порядочности, ведь меня такие публикации оскорбляют и дискредитируют в глазах коллег. Что касается фразы "дать по зубам", то ее я сказала не в прямом значении, а в переносном, то есть дать отпор из-за постоянной клеветы на меня и публикаций. Есть соответствующая стенограмма сессии районного совета, где все четко записано, и если вчитаться в текст, то становится понятно, что о физической расправе речь не шла", - отметила Любомская.

Она утверждает, что статьи в изданиях, где главным редактором является Драгун, публикуются "с указания определенных людей", причастных к газете, в частности речь идет о финансировании издания.

Секретарь НСЖУ медиаюрист Валерий Макеев отметил, что журналистке предоставляется профессиональная помощь адвоката, который избрал правильный способ защиты права - обращение с жалобой относительно бездействия полиции именно в суд.

"НСЖУ осуждает любые способы агрессии против журналиста и призывает руководство Тальновского отделения полиции Звенигородского отделения полиции ГУ НП в Черкасской области осуществить все надлежащие действия относительно защиты прав и интересов заявителя - журналистки Драгун. Учитывая агрессивную риторику, которая содержит признаки угроз в адрес Драгун, считаем необходимым рекомендовать заявительнице обратиться с ходатайством в суд о предоставлении персональной государственной охраны для заявительницы на период досудебного следствия", - подытожил Макеев.

Ранее сообщалось, что секретарь НСЖУ Макеев назвал лишение 112 канала лицензии проявлением цензуры.

Также мы писали, что в НСЖУ заявили, что украинские журналисты защищены законами, чьи нормы не воплощаются в жизнь.