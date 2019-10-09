В конце сентября в интернете появились слухи том, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая встречается с коллегой по группе Никитой Будашем.

На днях Саша опубликовала новую порцию милых фото с Никитой, чем подогрела слухи о романе.

Так, на странице коллектива KAZKA в Instagram появилось несколько черно-белых фото, на которых Зарицкая и Будаш гуляют по Киеву и на одном снимке Александра приобнимает Никиту сзади.

Поклонники группы сразу решили, что таким постом музыканты решили объявить об отношениях.

"Как прекрасно видеть вас вместе с Никитой", "Боже какие вы все милые, просто капец, я очень рада за тебя Саша честно", "Как радостно видеть вас счастливыми!", "Боже які миліііі котики", "Вы встречаетесь?", - пишут в комментариях.

Александра Зарицкая и Никита Будаш. Скриншот: Instagram/kazka.band

Ранее "Страна" сообщала, что в сети появилось интимное фото Ани Лорак с ее новым бойфрендом.

Также мы рассказывали, что солистка группы KAZKA показала пышные формы в белом купальнике с отдыха в Турции.