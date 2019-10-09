Глава Генштаба Хомчак назвал самое слабое место украинской армии
Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что одним из самых слабых мест Вооруженных сил Украины стало плохое владение английским языком.
Об этом Хомчак заявил в ходе интервью изданию Телеком.
"К сожалению, на данный момент мы пока не достигли способности большинства руководящего состава ВСУ свободно общаться на английском языке с иностранными коллегами. Это - одно из проблемных мест и одновременно наших важных задач на будущее. Указанное касается внедрения стандартов НАТО и наращивания возможностей украинской армии действовать совместно с военными формированиями других государств во время проведения операций по поддержанию мира и безопасности, а также мероприятий подготовки войск, в первую очередь - многонациональных учений", - заявил Хомчак.
Также глава Генштаба рассказал, что сегодня английский совершенствуют в первую очередь те военные, которые принимают участие в международных операциях и учениях.
"Это нужно для более эффективной работы с иностранными партнерами. Впрочем, не прекращается и работа по улучшению ситуации с освоении навыков владения иностранным языком нашего руководящего состава, - добавил он.
По его словам, при содействии Британского Совета в Украине, сегодня осуществляется индивидуальная подготовка по изучению английского языка девяти человек из высшего руководящего состава Министерства обороны и ВСУ.
"Всего в Генеральном штабе и органах военного управления Вооруженных Сил Украины могут свободно общаться на английском языке почти каждый второй из числа руководящего состава и их заместителей", - отметил он.
Напомним, что новый глава Генштаба Украины Хомчак пообещал повторить "подвиг Порошенко" и послать корабли через Керченский пролив.
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