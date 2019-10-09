Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что одним из самых слабых мест Вооруженных сил Украины стало плохое владение английским языком.

Об этом Хомчак заявил в ходе интервью изданию Телеком.

"К сожалению, на данный момент мы пока не достигли способности большинства руководящего состава ВСУ свободно общаться на английском языке с иностранными коллегами. Это - одно из проблемных мест и одновременно наших важных задач на будущее. Указанное касается внедрения стандартов НАТО и наращивания возможностей украинской армии действовать совместно с военными формированиями других государств во время проведения операций по поддержанию мира и безопасности, а также мероприятий подготовки войск, в первую очередь - многонациональных учений", - заявил Хомчак.

Также глава Генштаба рассказал, что сегодня английский совершенствуют в первую очередь те военные, которые принимают участие в международных операциях и учениях.

"Это нужно для более эффективной работы с иностранными партнерами. Впрочем, не прекращается и работа по улучшению ситуации с освоении навыков владения иностранным языком нашего руководящего состава, - добавил он.

По его словам, при содействии Британского Совета в Украине, сегодня осуществляется индивидуальная подготовка по изучению английского языка девяти человек из высшего руководящего состава Министерства обороны и ВСУ.

"Всего в Генеральном штабе и органах военного управления Вооруженных Сил Украины могут свободно общаться на английском языке почти каждый второй из числа руководящего состава и их заместителей", - отметил он.

Напомним, что новый глава Генштаба Украины Хомчак пообещал повторить "подвиг Порошенко" и послать корабли через Керченский пролив.

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