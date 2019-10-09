Депутат Верховной Рады Андрей Деркач заявил, что экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров может иметь связи с командой американского президента Дональда Трампа и что проект подозрения ему согласовывался в посольстве США в Украине, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что есть подтверждения, что помощница первого замдиректора НАБУ (Полина Чиж – Ред.) направляла на согласование в посольство США проект подозрения Роману Насирову – якобы приближенного к команде Трампа", - рассказал Деркач.

"Кстати, примечательно, что подозрение Насирову составлялось как раз после посещением им церемонии инаугурации Дональда Трампа, а арест Насирова курировался лично на тот момент посольством США", - добавил парламентарий.

Как отметил Деркач, сотрудница НАБУ также предоставляла перечень проблемных производств, которые пребывали на согласовании в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что экс-глава ГФС Насиров снимал у профсоюза таможни двухэтажный дом в Конча-Заспе за 6,77 тысяч гривен в месяц.

Также мы писали, что дело экс-главы ГФС Насирова ушло в Антикоррупционный суд.