Совбез ООН проведет в четверг, 10 октября, экстренное заседание для обсуждения турецкой военной операции на севере Сирии. Об этом сообщает в среду агентство EFE со ссылкой на диписточники.

Заседание состоится по просьбе Франции, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Польши.

Напомним, что в среду ВС Турции начали операцию на северо-востоке Сирии, главная цель которой - борьба против курдских военизированных формирований. В странах ЕС уже призвали Анкару остановить эту операцию.

Также читайте о том, что сирийские курды заявили, что начнут переговоры с Москвой и Дамаском, если уйдут войска США.

Буквально вчера Трамп заявил, что США будут поддерживать курдов в Сирии и после вывода войск.