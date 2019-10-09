Россиянка попросила убежища в Украине, потому что на родине ее преследовали из-за профессиональной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

По предварительной информации, женщина сказала, что имеет прямые доказательства участия российских чиновников к рейдерскому захвату предприятия, на котором раньше работала.

Девушка прилетела рейсом из Беларуси в пункт пропуска “Жуляны” (аэропорт “Киев”) и обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца.

После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, беженке и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила бежать за границу.

Пограничники предоставили женщине всю информацию касательно предоставления убежища в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что Эстония не готова принимать беженцев из Африки из-за наплыва мигрантов из Украины.

Также мы рассказывали, что Италия облегчила депортацию украинцев и усложнила им выдачу убежища.