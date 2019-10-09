В Чернобыльской зоне отчуждения показали, как стадо лошадей Пржевальского несется галопом по диким и пустынным полям. Соответствующее видео размещено в группе Чернобыльского радиационно-экологичного биосферного заповедника.

"Лошади Пржевальского - пугливы, но позволяют к себе приближаться", - говорится в подписи к видео Дениса Копылова.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике предупредили об агрессивности лосей и оленей в наступивший период гона. Отмечается, что наиболее опасны лоси для автомобилистов, поскольку известно много случаев столкновений с автомобилями.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике готовы открыть водные маршруты по зоне отчуждения. Проверка маршрутов выполнена для воплощения положений указа президента Украины "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".