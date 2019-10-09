Народный депутат фракции "Слуга народа" Алексей Кучер, сообщение о назначении которого главой Харьковской ОГА исчезло с сайта Кабмина, прокомментировал "Стране" эту ситуацию.

"Я не присутствовал на Кабмине. Находился на заседании подкомитета, а с 15:00 и до сих пор нахожусь на заседании комитета Верховной Рады. Поэтому не могу прокомментировать. Я не знаю, что происходило", - сказал нам Кучер.

До этого пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян заявила, что Кабмин не принимал решения о назначении Кучера харьковским губернатором. По ее словам, опубликованный изначально релиз на сайте правительства с информацией о назначении был преждевременным и обнародован по ошибке.

Кучер является фигурантом одного из расследований программы Схемы.Коррупция в деталях. По информации журналистов, ряд харьковских мажоритарщиков от СН, включая Кучера, имеют связь с Вадимом Слюсаревым - бывшим крупным функционером Госпогранслужбы, которого называли теневым куратором предвыборной кампании Зеленского в Харьковской области.

Также Кучер был адвокатом в так называемом деле о рюкзаках, связанном с сыном главы МВД Арсена Авакова - Александром Аваковым. В даном производстве Кучер защищал Владимира Литвина - представителя фирмы-победителя на поставку рюкзаков. Литвин полностью признал свою вину в мошенничестве и подделке документов. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

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