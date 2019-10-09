В Запорожье в результате столкновения грузовика и маршрутки погибла одна женщина, восемь человек пострадали, они доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

"9 октября около 14:20 на улице Истомина в городе Запорожье произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля. По предварительным данным, в результате аварии погибла пассажирка маршрутного такси, 8 человек госпитализированы в больницы, из них 2 несовершеннолетних", - отметили правоохранители.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба полиции

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