Сегодня - необычная дата с точки зрения чисел. 9 октября 2019 года, если написать цифрами, одинаково читается и слева направо, и справа налево: 9.10.2019

Если смотреть на эти цифры в зеркальном отображении, то вы увидите то же самое. Такое явление называется палиндром (образовано от греческих слов "движение" и "назад") и относится к сочетаниям букв, цифр или иных знаков, которые можно читать одинаково в любом направлении. Мы в основном знаем это явление по фразам-перевертышах. К примеру, самые известные: "А роза упала на лапу Азора", "Аргентина манит негра", "Пустите! - Летит супу миска Максиму. - Пустите, летит суп!" и многие другие.

Что касается дат-палиндромов, то нумерология уделяет много внимания таким "совпадениям", поскольку считает, что просто совпадений не бывает, а есть закономерности. Комбинации цифр, по мнению нумерологов, имеют сильную энергетику, которая может как помочь, так и навредить. Для того, чтобы направить поток энергии себе во благо, в этот день нужно загадывать желания. Лучше всего сделать это с трех часов дня до полуночи.

Помните о том, что желание необходимо очень четко сформулировать - иначе оно может исполниться не так, как вам бы хотелось. Подумаете: "Хочу встретить мужчину/женщину мечты" - встретите, но просто в лифте или на парковке и пройдете мимо друг друга. Или: "Хочу новую работу с большой зарплатой" - но она окажется очень тяжелой, а коллеги - невыносимыми. И так далее. Попробуйте сначала записать свое желание на бумаге, посмотреть, все ли предельно четко и ясно, и потом уже составить своеобразный запрос ко Вселенной. В идеале, конкретная просьба должна сопровождаться датами (или хоть примерными сроками), до которых вы хотите, чтобы желание исполнилось.

Отметим, что из-за разницы в традиции написания дат палиндромы в разных странах могут выпадать на разные дни. Сегодня - дата-перевертыш по нашей традиции (день-месяц-год). А, к примеру, в США сначала пишут месяц, затем число, затем год, поэтому 9 октября у них записывается как 10.09.2019 и перевертыша не получается.