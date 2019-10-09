Американский президент Дональд Трамп назвал "большой ложью" заявления о том, что его разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским не соответствует национальной безопасности США. Об этом он написал в своем Твиттер в среду.

"Так называемый "обличитель", прежде чем узнать, что я собираюсь обнародовать точную стенограмму, заявил, что мой телефонный разговор с Президентом Украины был "безумным, пугающим, а его сущность не имела ничего общего с национальной безопасностью". Это очень большая ложь. Почитайте стенограмму!", - подчеркнул глава Белого дома.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Данное сообщение было опубликовано после того, как американские СМИ заявили, что чиновник из Белого дома, который слушал телефонный разговор Трампа с Зеленским, охарактеризовал беседу как "безумную", "пугающую" и "шокирующую". Однако в этом материале речь шла о том, что это был "обличитель" из рядов американской разведки - речь шла о другом человеке из окружения Трампа.

К тому же, демократы в Конгрессе США неоднократно обращали внимание, что Белый дом представил не дословную стенограмму разговора между президентами США и Украины от 25 июля, а только текст на основе заметок присутствующих во время разговора в Овальном кабинете. По официальной информации, разговор Трампа и Зеленского длился около 30 минут, однако представленный Белым домом текст охватывает примерно 10 минут общения.

"В Украине сказали, что не было никакого давления вообще! Очень приятный, идеальный телефонный разговор. Обличитель и другие высказывались перед тем, как увидели стенограмму. Теперь они должны извиниться передо мной и прекратить этот бессмысленный импичмент!", - заявил в этой связи Трамп.

Напомним, в конце прошлого месяца демократы в Палате представителей объявили о начале расследования по импичменту президента США. Процесс имеет целью установить факты возможного давления Дональда Трампа на Украину с целью начать расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах.

Также мы писали, что спикер Палаты представителей США пообещала довести дело по импичменту до конца.