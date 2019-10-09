Украинская футбольная Премьер-лига согласовала и опубликовала даты и время, когда начнутся матчи 13-го и 14-го туров чемпионата Украины. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Так, центральный поединок 14-го тура между "Шахтером" и "Динамо" состоится в воскресенье, 10 ноября, и начнется в 17.00.

Даты и время матчей 13-го и 14-го туров чемпионата Украины:

13-й тур

2 ноября

"Ворскла" (Полтава) - "Десна" (Чернигов). Початок о 14.00

"Карпаты" (Львов) - "Шахтер" (Донецк). 14.00

3 ноября

"Александрия" - "Мариуполь". 14.00

"Днепр-1" - "Заря" (Луганск). 14.00

"Динамо" (Киев) - "Львов". 17.00

"Колос" (Ковалевка) - "Олимпик" (Донецк). 19.30

14-й тур

9 ноября

"Мариуполь" - "Карпаты". 14.00

"Десна" - "Днепр-1". 14.00

"Львов" - "Ворскла". 17.00

10 ноября

"Заря" - "Колос". 14.00

"Шахтер" - "Динамо". 17.00

"Олимпик" - "Александрия". 19.30.

Положение команд после 10-ти туров: "Шахтер" - 30 очков, "Динамо" - 20, "Десна" - 20, "Александрия" - 19, "Заря" - 16, "Колос" - 14, "Днепр-1" - 11 "Мариуполь" - 10, "Карпаты" - 8, "Ворскла" - 8, "Львов" - 7, "Олимпик" - 5.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликована турнирная таблица чемпионата Украины по футболу после десятого тура.

Также мы рассказывали, что в 10-м туре УПЛ матч между ФК Львов и луганской Зарей завершился "сухарем".