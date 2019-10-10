10 октября НБУ не изменил значение доллара по сравнению с предыдущим банковским днем, оставив его на уровне 24,70 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,88 грн, продают за 24,95 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,30 до 24,86 грн, продают - от 24,80 до 25,60 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 10 октября

Курс НБУ сегодня - 24,70 грн, то есть доллар не изменил показатели по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,62 грн - покупка и 24,66 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,88 грн, средняя продажа - 24,95 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,30 до 24,86 грн, продажа - от 24,80 до 25,60 грн.

Прогнозы

Эксперты прогнозируют, что доллар будет падать на фоне финансовой помощи Украине в рамках 120 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития в рамках новой программы финансирования малого и среднего бизнеса. Курс может достигнуть 24,6 грн/дол.

Есть три сценария, определяющие, каким будет доллар в 2020 году:

1. Бюджетный: доллар по 28,2 грн, заложенный в проекте госбюджета.

2. Базовый (и самый вероятный): средний курс на уровне 26-27 грн/доллар в 2019 году и 26,5 грн/доллар к концу 2019 года. А в 2020 году - доллар по 27,5 грн.

3. Пессимистический: 29,96 грн/долл к концу 2020 года и 30,55 грн/долл к концу 2021 года.