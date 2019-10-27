В Украине суд должен решить вопрос о возможности освобождения преступника от отбывания наказания с испытательным сроком с учетом всех совершенных преступлений.

Соответствующее заключение содержит решение Объединенной палаты Кассационного уголовного суда от 23 сентября 2019 года по делу № 199/1496/17, пишет Лига.

Приговором суда первой инстанции лицо было осуждено по ч. 2 ст. 309 УК, а именно незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенное повторно, к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года. На основании ст. 75 УК лицо было освобождено от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока длительностью 2 года.

Определением апелляционного суда апелляционная жалоба первого заместителя прокурора на приговор местного суда оставлена без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции - без изменения.

ВС кассационную жалобу прокурора удовлетворил, учитывая следующее.

Системное толкование закона об уголовной ответственности дает основания для заключения, что в основу решения о том, может ли суд при назначении наказания за совокупностью преступлений, если об одном из них стало известно после принятия приговора, по которому лицо осуждено к наказанию от отбывания которого оно освобождено с испытательным сроком, назначить окончательное наказание и освободить от его отбывания с испытательным сроком должны быть положены принципы, определенные статьями 11, 50 УК, механизмы реализации которых заложены в нормах, предусмотренных статьями 65-87 УК, в частности, и ст. 75 этого Кодекса.

Логика закона об уголовной ответственности в этом контексте заключается в том, что назначение наказания лицу, совершившему более одного преступления, за ни один из которых оно не было привлечено к ответственности до присуждения наказания, должно предусматривать оценку всей совокупности преступлений, совершенных до принятия решения, поскольку такая совокупность определяющей мерой характеризует степень общественной опасности как виновного лица, так и совершенных им преступлений, надлежащая оценка чего является предпосылкой избрания как формы реализации уголовной ответственности, так и надлежащей меры уголовно-правового влияния.

В свою очередь, искусственный разрыв такой совокупной оценки преступлений, следствием которого является изолированная их оценка по разными приговорам, если об одном из них стало известно после вынесения первого приговора, согласно которому виновный осужден к наказанию от отбывания которого в итоге освобожден с испытательным сроком, очевидно, не согласуется с логикой закона об уголовной ответственности относительно уголовно-правовой оценки преступных деяний и виновного лица в контексте положений статей 50, 65, 75 УК.

Основанием освобождения лица от отбывания наказания с испытательным сроком является убеждение суда, выявленное в мотивированном заключении о возможности его исправления без отбывания наказания. Суд пришел к такому заключению на основании тех сведений, которые оценивает на момент принятия приговора, в частности, сведений о совершенном лицом преступлении (преступлениях).

Вместе с тем, совершение лицом не одного, а двух и более преступлений, может иметь определяющее влияние на заключение о возможности исправления лица без отбывания наказания, вид и размер назначенного наказания.

Именно поэтому суд, при присуждении наказания за преступление (преступления), о котором (которых) стало известно после принятия первого приговора, которым назначено наказание от отбывания которого лицо в итоге освобождено согласно положений ст. 75 УК, должен решить вопрос о возможности освобождения от отбывания наказания с испытательным сроком с учетом всех совершенных преступлений.

Напомним, что пропавшие осужденные, которых никто не искал, сами вернулись в суд и обратились в Центр пробации.

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