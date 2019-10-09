Эталонные марки нефти стали дорожать немного медленнее после того, как в среду опубликовали еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах топлива в стране. Об этом сообщает "Интерфакс".

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 по Киеву подорожали на $0,29 (0,5%) - до $58,53 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на $0,32 (0,61%) - до $52,95 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,93 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали роста на 2,4 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах сократились на 1,2 млн баррелей, что совпало с прогнозом рынка, а падение запасов дистиллятов составило 3,9 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за минувшую неделю на 941 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 200 тыс. баррелей в сутки и установила новый рекорд - 12,6 млн б/с. Экспорт нефти подскочил на 534 тыс. б/с, до максимальных с июня 3,4 млн б/с.

Также инвесторы ждут возобновления переговоров между США и Китаем по вопросу торгового соглашения.

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