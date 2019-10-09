В случае вывода всех войск США из приграничной с Турцией зоны курдские власти начнут переговоры с Сирией и Россией об урегулировании проблемы безопасности.

Об этом заявил официальный представитель курдов на севере Сирии Бадрана Джиа Курда, передает Reuters.

По его словам, в случае если США покинут этот район, курды будут вынуждены изучить все варианты дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что Турция начала перебрасывать войска в северно-восточную Сирию для сдерживания курдских боевиков.

Напомним, 21 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов начать военную операцию на северо-востоке Сирии в случае, если до конца сентября там не будет создана так называемая зона безопасности.

Также мы сообщали, что авиация Турции нанесла ракетно-бомбовый удар по штабу курдских формирований, входящих в коалицию Сирийских демократических сил (SDF), в городе Аль-Маликия (провинция Хасака) на северо-востоке Сирии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал защитить сирийских курдов от угрозы со стороны Турции и продолжать их поддержку оружием.