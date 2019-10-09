Жена министра юстиции Малюськи назначена заместителем министра цифровой трансформации
Людмила Рабчинская, жена нынешнего министра юстиции Дениса Малюськи, назначена заместителем министра цифровой трансформации. Об этом говорится на сайте правительства
Перед этим Рабчинская подала декларацию за 2018 год, в которой указала, что претендует на данную должность.
Согласно декларации, в 2018 году Рабчинская получила почти 980 000 грн от предпринимательской деятельности в общественном союзе "Фонд поддержки реформ в Украине" и почти 195 000 грн от работы в Agriteam Canada Consulting Ltd. Ее муж получил 1,2 млн грн заработной платы в Международной финансовой компании.
На банковском счету в Райффайзен Банк Аваль жена министра хранит 307 560 грн. Также Рабчинская задекларировала $21 000 своих пенсионных накоплений и $311000 накоплений Малюськи в World Bank Group.
На Рабчинскую зарегистрирована квартира площадью 249,3 кв. в Юрьевке Киевской области, в Киеве площадью 34, 6 кв. м., а также автомобиль MAZDA 05 2008 г.в.
Напомним, что министр Малюська пообещал реорганизовать теруправления юстиции и ликвидировать должности их начальников.
Также "Страна" публиковала биографию и факты о новом министре юстиции.