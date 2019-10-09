Людмила Рабчинская, жена нынешнего министра юстиции Дениса Малюськи, назначена заместителем министра цифровой трансформации. Об этом говорится на сайте правительства

Перед этим Рабчинская подала декларацию за 2018 год, в которой указала, что претендует на данную должность.

Согласно декларации, в 2018 году Рабчинская получила почти 980 000 грн от предпринимательской деятельности в общественном союзе "Фонд поддержки реформ в Украине" и почти 195 000 грн от работы в Agriteam Canada Consulting Ltd. Ее муж получил 1,2 млн грн заработной платы в Международной финансовой компании.

На банковском счету в Райффайзен Банк Аваль жена министра хранит 307 560 грн. Также Рабчинская задекларировала $21 000 своих пенсионных накоплений и $311000 накоплений Малюськи в World Bank Group.

На Рабчинскую зарегистрирована квартира площадью 249,3 кв. в Юрьевке Киевской области, в Киеве площадью 34, 6 кв. м., а также автомобиль MAZDA 05 2008 г.в.

Напомним, что министр Малюська пообещал реорганизовать теруправления юстиции и ликвидировать должности их начальников.

Также "Страна" публиковала биографию и факты о новом министре юстиции.