Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 24,6400 грн/$1 с 24,7475 грн/$1 во вторник. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,62-24,66 грн/$1, тогда как Нацбанк на 10 октября установил официальный курс 24,701001 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 9 октября снизился до 24,7096 грн/$1 с 24,6918 грн/$1.

Ранее "Страна" сообщала, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках в среду, 9 октября.

Также мы рассказывали, что 8 октября курс доллара на межбанке Украины обвалился из-за экспортной кукурузы.