9 октября Кабинет министров согласовал представленную Зеленским кандидатуру Максима Куцего на пост председателя Одесской областной государственной администрации.

Об этом человеке, который назначен на одну из ключевых должностей в стратегическом регионе, на удивление мало что известно, однако кое-что выяснить всё-таки удалось.

Для начала – официальная информация. Максиму Куцему 36 лет, он проживает в Киеве, является учредителем и/или совладельцем ряда фирм ("Сервис и менеджмент", "Медийный партнер", "Цифровое партнерство", "Сити корпус"). О фирмах этих, кстати, известно чуть менее чем ничего: у них даже нет официальных сайтов, что само по себе уже подозрительно, особенно для предприятий, работающих в сфере рекламы и информационных услуг.

В связи с этим злые языки уже высказывали предположения, что фирмы эти носят фиктивный характер и используются для прикрытия каких-то не слишком добросовестных операций.

По менее официальной информации ранее Куцый работал в органах внутренних дел (Национальную академию внутренних дел Украины он закончил точно). На какой конкретно должности в милиции/полиции работал Куцый – точно неясно, но известно, что должность эта была связана с борьбой с экономическими преступлениями.

Кроме того, сразу несколько независимых друг от друга источников утверждают, что Максим Куцый приходится близким родственником (скорее всего, племянником) Александру Артёмовичу Куцему – человеку достаточно известному: при Святославе Пискуне Куцый занимал должность начальника следственного управления Генпрокуратуры, работал в налоговой милиции и Государственной налоговой администрации, в том числе и в Одессе, где он начинал свою карьеру ещё в качестве обычного милиционера Ленинского райотдела милиции.

Другой племянник Александра Куцего - Игорь Куцый, одесситам также известен: сначала он работал в мусороуборочной компании "Союз" будущего нардепа Игоря Маркова, позже перешёл во враждебную Маркову команду тогдашнего мэра Эдуарда Гурвица, возглавив коммунальное мусоровывозящее предприятие "Одесскоммунтранс". В 2013 году Куцый работал начальником экологической инспекции в Одесской области.

Ещё раз оговоримся: информация о том, что будущий губернатор Одесской области приходится племянником Александру Куцему и, соответственно, двоюродным братом Игорю Куцему, является неподтверждённой – они вполне могут оказаться просто однофамильцами.

Впервые фамилия Максима Куцего в качестве кандидата на пост одесского губернатора была озвучена 26 июля 2019 года, когда Владимир Зеленский официально представил "шорт-лист" кандидатов на своей страничке в Facebook. Максим Куцый был перечислен в списке под предпоследним, четвёртым номером: Зеленский тогда представил его как предпринимателя, работника банковской сферы и владельца инвестиционной компании.

Считается, что кандидатуру Куцего на пост губернатора Одесской области лоббировал министр внутренних дел Арсен Аваков, а победу в неформальном конкурсе Куцему обеспечило то, что в конечном итоге его кандидатуру поддержал также и Игорь Коломойский.

Впрочем, несмотря на то, что кандидатуру Куцего утвердил Кабмин, вопрос его назначения, пожалуй, нельзя считать на 100% решённым. Ранее уже был утверждён Кабинетом министров другой кандидат на этот пост – занимающийся вторсырьём одесский бизнесмен Андрей Андрейчиков.

Однако в итоге назначение Андрейчикова сорвалось после достаточно активной кампании по обвинению его в связях с сепаратистами. По слухам, Зеленский буквально до последнего предпочитал увидеть в кресле главы ОГА именно Андрейчикова (в пресловутом "шорт-листе" кандидатов в губернаторы его фамилия шла под первым номером), однако всё-таки вынужден был уступить.

Ожидается, что Владимир Зеленский лично представит Куцего одесситам в пятницу, 11 октября.

Ранее сообщалось, что из сообщения Кабмина исчезло одобрение Кучера на должность харьковского губернатора .

Также мы писали, что будущий одесский губернатор хранит 3 млн долларов в биткоинах и эфирах.