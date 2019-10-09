В соцсетях опубликовали новое видео, на котором запечатлен огромный кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Житомире во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Соответствующее видео опубликовано в сообществе "Баба і кіт" в Facebook.

Как видно на записи, кортеж президента насчитывает более 30 автомобилей, в том числе карету "скорой помощи" и несколько патрульных авто.

По словам автора видео, чтобы кортеж главы государства смог беспрепятственно проехать по городу, была перекрыта трасса.

"Это Зеленский на велосипедах едет", - иронизирует автор видео.

Видео: Facebook/Баба і кіт

Напомним, в своей предвыборной программе Зеленский обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы не перекрывать дороги.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и глава Беларуси Александр Лукашенко 4 октября приняли участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси.