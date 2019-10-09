Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности одобрил законопроект №2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" и рекомедует Верховной Раде принять его в первом чтении. Решение члены комитета приняли на заседании в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять в первом чтении с предложениями комитета законопроект №2116. В то же время члены комитета рекомендовали парламенту отклонить альтернативный законопроект №2116-1.

Законопроект №2116 предусматривает изменения в Закон "О Государственном бюро расследований". Предлагается изменить правовой статус Государственного бюро расследований. ГБР становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции (по действующей редакции закона "О Государственном бюро расследований" ГБР является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции).

Законопроектом также уточняются система ГБР, порядок утверждения организационной структуры органа, порядок образования его территориальных управлений.

Согласно проекту закона также меняется подход к определению предельной численности центрального аппарата и территориальных управлений Государственного бюро расследований - предполагается, что их будет определять Кабинет министров по представлению директора ГБР (сегодня предельная численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР определена непосредственно Законом "О Государственном бюро расследований" и составляет 1500 человек).

Кроме того, законопроектом уточняются порядок назначения директора Государственного бюро расследований и его полномочия; нормируются основания привлечения работников ГБР к дисциплинарной ответственности.

"Принятие Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований "позволит усовершенствовать правовые основы организации и деятельности Государственного бюро расследований, будет способствовать более эффективному выполнению возложенных на Государственное бюро расследований задач", - говорится в пояснительной записке.

Альтернативный проект закона 2116-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований", который комитет рекомендовал отклонить, разработали депутаты от фракции "Голос".

Как отмечают авторы в пояснительной записке, документ разработан с учетом замечаний общественности, в частности о включении в состав конкурсной комиссии представителей международных организаций и проведения нового конкурса на должность директора Государственного бюро расследований.

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