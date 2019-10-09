Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект № 2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

Соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании в среду, сообщает Укринформ.

"Я ставлю на голосование предложение подкомитета утвердить заключение и рекомендовать Верховной Раде принять законопроект в первом чтении", - сказал председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Члены комитета поддержали такое решение.

Автором проекта закона №2148 является первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Проект закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Кроме того, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту отклонить законопроект №1127 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно уголовной ответственности народных депутатов Украины за неличное голосования)".

Его авторами являются члены фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич, Василий Нимченко и Вадим Рабинович.

Проектом закона №1127 предлагается введение уголовной ответственности народных депутатов Украины за неличное голосование. В частности, предлагается дополнить Уголовный Кодекс статьей 351-3 в следующей редакции: "Неличное голосование народного депутата Украины на заседаниях Верховной Рады Украины наказывается штрафом в тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные повторно, - наказываются арестом на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок".

Считается целесообразным, что мера наказания должна определяться и зависеть также и от последствий такого голосования, тем более в тех случаях, когда этот голос был решающим для принятия соответствующего решения Верховной Радой.

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