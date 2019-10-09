Ближайшей ночью заморозки покинут Украину за исключением крайнего востока страны. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети.

По ее словам, завтра днем, 10 октября, столбики термометров поднимутся до + 14-20 градусов. Но в западных областях после недавних ночных морозов будет немного свежее - до + 12-16.

Также синоптик анонсирует дожди на западе Украины и вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны. По ее словам, юго-западный втиер может быть порывистым и порой очень сильным.

"В Киеве завтра можно будет расстегнуть верхнюю пуговицу пальто и даже два - днем ​​ожидается потепление до + 16 + 18 градусов. Может быть облачно, но без существенных осадков. При такой температуре воздуха порывистый юго-западный ветер будет создавать иллюзию весенней погоды", - написала в соцсети Диденко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в четверг после ночных морозов в Украину придет потепление до +20.

Также мы сообщали, что синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь.