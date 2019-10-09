В среду, 9 октября, регламентный комитет рассмотрел и принял проект постановления о временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию приобретения и деятельности телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik, которые принадлежат нардепу от "Оппозиционной платформы За жизнь" Тарасу Козаку. Создание комисии инициировали депутаты от "Слуги народа" и "Голоса".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Слуги народа" и бывший журналист телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского Ольга Василевская.

Фото: Facebook/Ольга Василевская

"Только что Регламентный комитет рассмотрел и принял проект постановления о временной следственной комиссии по расследованию приобретения и деятельности телеканалов из так называемой "группы Медведчука", которую мы с Устиновой Александрой (нардеп от "Голоса" - Ред.) инициировали.

Было жарко. Среди жемчуга:

"- давайте включим в ВСК телеканал 1+1.

- 1+1 не приобретался лыжниками и автомеханиками!

- автомеханики тоже люди", - написала Василевская.

Как отметила Василевская, комиссия расследует не только редакционную политику каналов, но и то, кто, когда и за какие деньги покупал телеканалы, и за какие средства их удерживает.

Скриншот: Facebook/Ольга Василевская

Напомним, что атаку на телеканалы, которые принадлежат Тарасу Козаку, близкому соратнику Виктора Медведчука, власти начали еще во времена Порошенко, а продолжили во времена Зеленского. При этом в последние месяцы атака усилилась.

Так, 26 сентября, Национальный совет по теле- и радиовещанию принял решение в отказе продлить лицензию на цифровое вещание каналу "112-Украина".

А в начале сентября Нацсовет решил обратиться в суд с требованием лишить лицензии на вещание телеканал NewsOne. Суд уже принял дело к рассмотрению. Также сейчас идет внеплановая проверка телеканала Zik, итогом которой может стать аналогичное решение Нацсовета.

Зеленский, в ответ на вопрос о давлении на телеканалы, отвечает, что не знает проблему детально. В тоже время, на телеканалах заявляют, что атака на них координируется с Банковой. А партия "Оппозиционная платформа" связала проблемы телеканала 112 с главой Офиса президента Андрея Богдан.

Отметим, что Андрея Богдана считают человеком, близким к Игорю Коломойскому, адвокатом которого он был последние годы.

Подробнее о причинах атаки на телеканалы можно прочитать здесь.

Также смотрите на эту тему блог Олеси Медведевой Ясно.Понятно.