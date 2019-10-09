Министерство здравоохранения Украины намерено отказаться от устаревших медицинских справок и медицинских документов, которые несут в себе коррупционную составляющую. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что с 9 по 15 октября команда министерства собирает предложения профессионального медицинского сообщества и граждан о дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации.

Минздрав намерен обсудить этот вопрос с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами.

По словам главы МОЗ Зоряны Скалецкой, медицинская документация должна соответствовать стандартам стран-членов ЕС.

"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу систему здравоохранения", - цитирует пресс-служба МОЗ Скалецкую.

Ранее "Страна" писала о том, что Скалецкая анонсировала чистку в Минздраве.

Также мы сообщали, что Минздрав на треть урезал бюджетные расходы на лечение людей с редкими заболеваниями.