На этой неделе стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники - государство перестало оплачивать ее лечение.

Врач-онколог Игорь Долгополов высказал мнение, что звезда могла покинуть клинику либо из-за перерыва в лечении, либо из-за того, что оно не дает эффекта.

Впрочем, уже сегодня появилась информация, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" переместилась в другой медцентр Москвы - там восстанавливают тяжелобольных пациентов.

Не лечение, а контроль симптомов

По данным СМИ, состояние здоровья Заворотнюк ухудшилось. Из-за заболевания у нее развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас 48-летняя актриса не может самостоятельно передвигаться. Для восстановления она якобы принимает водные процедуры.

Специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова рассказала о том, какую помощь оказывают пациентам с параличом. "Если при онкологии парализация только начинается, то быстрыми мерами терапевт может помочь", — рассказала Абузарова.

При этом врач высказала мнение, что реабилитация актрисе уже не поможет: "Реабилитация способствует восстановлению пациента, после чего он живет еще много лет. Паллиативная помощь — это уход в конце жизни".

Специалист пояснила, что сейчас имеет место не лечение Заворотнюк, а происходит "контроль симптомов".

"Страшно смотреть на нее..."

Сообщается, что рядом с медцентром круглосуточно дежурит скорая и кто-то из близких постоянно находится рядом с Анастасией. Также появляются новости, что некоторые прихожане храмов РПЦ молятся за здравие актрисы.

Безрадостные вести сообщили и очевидцы выписки Заворотнюк из предыдущей клиники.

По их словам, Анастасию Заворотнюк вывозили из медцентра на каталке. Ее голова была покрыта косынкой, на глазах - огромные темные очки. Кроме того, актриса сильно набрала вес.

"От былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на нее..." - утверждают очевидцы.

Отметим, описание внешности Заворотнюк схоже на то, как выглядела в ходе развития болезни певица Жанна Фриске - ей была диагностирована такая же опухоль мозга.

Жанна Фриске во время лечения в немецкой клинике. Фото: папарации

После того, как стало известно о заболевании Анастасии Заворотнюк, в Сети заговорили о проклятии сериала "Моя прекрасная няня". Дело в том, что главную роль пробовалась как раз Жанна Фриске. А две другие актрисы ситкома - Любовь Полищук и Александра Назарова - уже скончались.

О причинах, которые могли вызвать рак мозга у Заворотнюк, мы писали здесь.