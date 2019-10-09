Украинский боксер Александр Усик - бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе вызвал на бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Об этом сообщает Hype Boxing в Instagram.

“Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я лучший супертяжеловес мира”, - сказал украиский боксер.

Ранее американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что не видит в лице Александра Усика серьезного соперника. Он считает украинца слишком мелким для супертяжелого дивизиона.

Скриншот: Instagram/boxinghype

Напомним, что сейчас украинский боксер Александр Усик готовится к своему дебюту в супертяжелом весе, который состоится 12 октября против 38-летнего американца Чазза Уизерспуна в Чикаго.

Также мы рассказывали, что Александр Усик в Чикаго сфотографировался с казацким бунчуком и старинным морским флагом из Севастополя.