В Кабмине прокомментировали тот факт, что на их сайте появилась, а потом исчезла информация об одобрении Кабмином назначения главой Харьковской ОГА Алексея Кучера.

"Такое решение не принималось", - сказала пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

По ее словам, опубликованный изначально релиз на сайте правительства с информацией о назначении был преждевременным и обнародован по ошибке.

Между тем, народный депутат фракции "Слуга народа" Алексей Кучер подал декларацию как кандидат на должность председателя Харьковской ОГА.

Напомним, что сегодня из сообщения Кабмина исчезло одобрение Кучера на должность главы Харьковской ОГА.

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