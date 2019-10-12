12 октября в Украине отмечают День кадрового работника, а также Всемирный день хосписов и паллиативной помощи. Еще в мире празднуют день мигрирующих птиц и день испанского языка. На церковном календаре - Покровская родительская суббота, а у Иванов - День ангела.

Какой сегодня праздник в Украине

Свой профессиональный праздник отмечают кадровые работники. Это специалисты, которые точно знают, сколько в компании работает людей и не хуже юриста разбираются в правах, которые есть у сотрудников. Впервые традиция праздника зародилась в органах внутренних дел.

Народные и церковные праздники

12 октября православные отмечают Покровскую родительскую субботу, когда принято поминать умерших родителей и родных. В этот день также принято поминать воинов, павших в бою. В наши дни верующие люди обязательно посещают храмы и кладбища накануне Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября.

На народном календаре - память преподобного Кириака отшельника. В народе его еще называют Плакальщиком. В этот день может быть первый снегопад, а землю нередко укрывали сырые туманы. Если день солнечный, начало марта будет таким же.

Международные праздники

Сегодня день испанского языка. А в странах Америки и в Испании отмечают открытие Америки. Однако праздник называется по-разному - от Дня Колумба (в США) до Дня встречи культур (в Коста-Рике) и Дня расы в Гондурасе.

Также во всем мире празднуют день день мигрирующих птиц, который призывает сохранять их места обитания по всему миру.

Всемирный день хосписов и паллиативной помощи, а также день борьбы с артритом. Это серьезное воспалительное заболевание, которое может возникнуть при травмах и переохлаждении. Развитие болезни нередко проаоцирует стресс, бактериальная инфекция и чрезмерное курение.

События и даты

В 1775 году в США создали Военно-морской флот.

В 1810 году жители Мюнхена впервые организовали Октоберфест. Это произошло во время свадьбы кронпринца Людвига Баварского с принцессой Терезой Саксен-Гильдбурггаузенской.

В 1901 26-й президент США Теодор Рузвельт присвоил резиденции название Белый дом.

В 1931 году на вершине холма Корковаду открыли и освятили статую Спасителя, которая считается символом Рио-де-Жанейро.

В 2010 году под Днепром произошла Марганецкая катастрофа - масштабное ДТП, в котором столкнулся пассажирский автобус с двухсекционным электровозом. Погибли 45 человек.

Сегодня 26 лет исполняется российскому боксеру Мурату Гассиеву. В свой день рождения он собирается вернуться на ринг после 15-месячного перерыва. Как и украинский боксер Александр Усик российский спортсмен проведет дебютный бой в супертяжелой весовой категории.

Именины

Сегодня день имени у Иванов, которые сочетают в своем характере разнообразные качества: силу, доброту, нежность, отвагу. Имя происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает "помилованный Богом".