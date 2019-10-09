К блокпосту в Кременной, что в Луганской области, подъехала колонна из более 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в Золотое.

Сотрудники полка "Миротворец" остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов, но люди в колонне отказались выполнять требования полицейских, из-за чего возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В сообщении говорится, что после отказа предоставлять документы и начала потасовки спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли.

"Двоих полицейские задержали. Один из задержанных - водитель авто, который совершил наезд на ногу спецназовцев, другой - находился в розыске. Также, после осмотра авто, сотрудниками полиции было изъято 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оно будет возвращено владельцам. Сейчас ситуация находится под контролем" - говорится в сообщении.

Сейчас колонна автомобилей поехала в направлении Золотого - 4.

Скриншот: Facebook/МВС України

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано видео, как силовики стреляют в воздух, чтобы не дать националистам и ветеранам АТО прорваться через блокпост в Золотое.

Подробнее о том, почему сорвалось разведение войск можно почитать тут.