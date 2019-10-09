Адвокаты лидера партии "Европейская солидарность", экс-президента Петра Порошенко подали заявление в Государственное бюро расследований о возбуждении уголовного дела против народного депутата Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу партии.

"Электронные декларации Петра Порошенко, согласно закону, неоднократно проверялись НАПК и налоговой. Общая история декларирования Петром Порошенко средствам и доходов едва ли не самая длинная в Украине: впервые декларацию Петр Порошенко подал еще в 1998 году. Если считать, что Дубинский и ГБР Портнова-Трубы, фабрикуя документы, еще и перепутали Петра Порошенко и Алексея Порошенко, то стоит отметить, что Алексей Порошенко как добросовестный декларант прошел не только проверку НАПК, но и налоговую проверку, подтвержденные соответствующими актами", - говорится в сообщении, обнародованном в среду.

Нардеп Александр Дубинский уже отреагировал на заявление "Европейской солидарности".

"Адвокат Порошенко требует от ГБР начать дело против Дубинского, нардепа обвиняют во лжи... Рад, что у адвоката Порошенко до меня дошли руки! А то человек явно прикладывает их к другим делам. И местам", - написал на своей странице в соцсети Дубинский и подкрепил свой пост информативной картинкой.

Ранее "Страна" писала о том, что ГБР открыло уголовное дело по факту возможного декларирования недостоверной информации экс-президентом Петром Порошенко.

Также мы сообщали, что ГБР расследует уже 13 дел, в которых фигурирует Порошенко, сотрудничать с бюро экс-президент не хочет.