Потребительские цены в Украине после падения в августе на 0,3% и в июле на 0,6% в сентябре выросли на 0,7%. Об этом сообщил сайт Государственной службы статистики Украины в среду.

В то же время в годовом измерении инфляция по итогам сентября снизилась до 7,5% с 8,8% по итогам августа и с 9,1% – по итогам июля. Базовая инфляция в сентябре подскочила до 1,2% с "минус" 0,1% в августе и июле.

В целом с начала 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 3,4%, тогда как базовая инфляция составила 3,3%.

Продукты питания в Украине за сентябрь 2019 года подорожали на 0,3%. Больше всего подорожали фрукты - на 2,4%. В то же время овощи подешевели на 5,1% и яйца - на 6,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,0%, на одежду и обувь - выросли на 8,7%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 0,2%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,1%, здравоохранение на 0,1%, транспорт подешевел на 0,4% (в т.ч. цены на топливо снизились на 0,1%), цены на связь снизились на 0,1%, отдых и культура подешевели на 0,5%, образование подорожало на 9,9%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,2%.

Отметим, в 2018 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году. Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

Фото: ukrstat.gov.ua

Напомним, что в НБУ объяснили, почему инфляция в июле превысила траекторию прогноза.

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