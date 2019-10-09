В Москве разразился скандал из-за жестокого обращения с животными.

СМИ опубликовали сообщение о том, что в один из столичных салонов красоты пришла женщина с кошкой. Она попросила увеличить губы своему животному с помощью ботулотоксина - простыми словами, требовала накачать ей губы ботоксом.

"Животные тоже должны быть красивыми. Я хочу, чтобы всем котам она тоже нравилась, в чем проблема?" - возмутилась клиентка на отказ в предоставлении услуги животному.

На защиту кошки, на которую были надеты бантик и поводок розового цвета, встала другая посетительница салона. Она выхватила животное и не хотела не отдавать его до приезда полиции. Хозяйку кошки это возмутило: она набросилась и на клиентку салона, на и администратора, затем забрала животное и скрылась.

СМИ предположили, что случившееся могло быть постановочным пранком. Тем не менее, многие отреагировали на прецедент со всей серьезностью.

"У москвичей от бабла уже крышу сносит. Выселить всех в Псковскую [область] и заставить заниматься картошкой и коровами", "Бедная кошка ... Пусть мозг себе лучше увеличит", - начали писать россияне в комментариями под новостью.

Вскоре отреагировал на инцидент руководитель московского Театра кошек Юрий Куклачев, сообщает Life.

Дрессировщик отметил, что за такой погоней за красотой скрывается маниакальное желание нездорового человека вмешаться в саму природу живого существа. Он добавил, что для разговора с такими людьми готов взять в руки автомат.

Юрий Куклачев со своими кошками. Фото: РИА Новости

Не разделяет Куклачев и решение хозяев котов о полном удалении когтей вместе с фалангой вместо того, чтобы купить для них чесальное дерево и вовремя подстригать острые края. Не одобряет он и кастрацию животных - Куклачев уверен, что нужно просто терпеливо приучать кошек к лотку.

"Я считаю, это издевательство над животными. "Зеленым" нужно заняться этими людьми, их психикой, если они уже доходят до такого маразма, чтобы кошечке губы увеличивать. Хватит идиотизма! Нельзя, я против этого. Я вместе с "зелёными" готов взять автомат и пойти с ними разговаривать, с этими людьми..." - высказал свое мнение артист.

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