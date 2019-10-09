Сейчас в прокурорском сообществе всех мучает почти шекспировский вопрос - "писать или не писать" заявление на прохождение пресловутой переаттестации. Начать конкурсы должны с ГПУ, потом прогнать области и на закуску - местные прокуратуры.

Многие сотрудники силового ведомства не согласны с типичной формулировкой, которую придумали у генпрокурора Руслана Рябошапки и в принудительном порядке заставляют подписать всех прокуроров до 15 октября. Кто не напишет - того ждет увольнение.

В заявлениях указано что прокуроры соглашаются с тем, что могут быть уволены из-за неуспешной сдачи тестов. Но самая контроверсионная вещь в этом заявлении - согласие с тем что во время переаттестации может учитываться информация о прокуроре, предоставленная анонимно физическим или юридическим лицом, которая не требует официального подтверждения. То есть получается, что любой подозреваемый, обвиняемый, осужденный или "общественник-активист" сможет написать анонимку на нелюбимого прокурора и ее будут обязаны учесть при прохождении прокурором конкурса.

По инсайдерским данным, опубликованным в прокурорской группе в Facebook, сейчас заявления написали лишь 15% тех, кто подлежит переаттестации.

Прокуроры обсуждают как вариант возможность подавать вместе с дискриминационной формой заявления, разработанной у Рябошапки, свой вариант, в котором указано, что заявитель не согласен с положениями заявления "от Рябошапки", которые выписаны с нарушением Консиитуции и законов Украины. Такой вариант дополнения к основному заявлению предложил в прокурорской группе в Facebook бывший глава Рады прокуроров Валентин Брянцев.

В то же время отдельные прокуроры областей распространили письма о том что если прокуроры надумают самоуправствовать и сочинять свой вариант заявления, то их будут возвращаться на доработку. Такое ноу-хау разработал ставленник Луценко-прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

Несмотря на бунты некоторых сотрудников, в прокуратуре склоняются к варианту написания заявлений, а потом обжалованию их при негативном сценарии результатов аттестации в судах.





Ранее "Страна" писала о том, что назван крайний срок переаттестации прокуроров в Украине.

Также мы сообщали, что Зеленский одобрил реформу прокуратуры.