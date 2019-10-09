Разведение сил в Золотом и Петровском сорвано из-за того, что националисты не захотели отходить и устроили митинг на границе.

Национальный корпус дошел до КПП в поселке Золотое в Луганской области и заявил, что не сдвинется с места, займет позицию украинских военных и выкрасит все дома города в цвета украинского флага. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Около 16:00 9 октября военные батальона "Азов" прибыли на КПП "Золотое", за которым позиции "ЛНР". Они назвали себя последним блок-постом. После этого в Золотом начался начался митинг.

Спикер говорил по-русски, чтобы его слышали "российские войска и местные предатели".

"За пять лет войны государство не сделало ничего, чтобы показать людям, что такое Украина. Дорог нет, "скорые" не приезжают", - сказал выступающий радикал.

После него выступил Белецкий.

"Разведение сегодня не произошло", - рассказал бывший руководитель силового блока Правый сектор-Восток Андрей Белецкий. Он сказал, что его бойцы заступят на позиции, как только от границы отойдут войска и пообещал, что радикалы из Золотого не выйдут, если произойдет разведение сил.

Также на митинге появился местный житель (так его охарактеризовали в Нацкорпусе) и с криками "Слава Украине, слава нации" заявил, что жители Золотого пойдут вместе с "азовцами" в окопы, если отойдут Вооруженные силы Украины.

Теперь националисты останутся в Золотом и будут проводить "украинизацию" города. Одной из главных ее черт должна стать покраска зданий в цвета украинского флага.

Подробнее о ходе разведения можно почитать тут.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано видео, как силовики стреляют в воздух, чтобы не дать националистам и ветеранам АТО прорваться через блокпост в Золотое.

Также мы рассказывали, что в Кремле рассказали о судьбе "нормандской встречи", если разведение сил на Донбассе сорвется.