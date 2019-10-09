В четверг, 10 октября, в Украину возвращается тепло. На западе и севере страны ожидаются небольшие дожди. На остальной территории будет сухая, переменно облачная погода. При этом днем воздух прогреется до +17-20 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

В ночь на четверг на западной Украине, а также в Житомирской, Винницкой и Киевской областях температура воздуха составит +7-9 градусов. В центре и на севере Украины в ночные часы - до +6-8 градусов. В южных регионах - до +10-13. В Запорожской и Днепропетровской областях +4-7. На востоке ночью похолодает до +4-6 градусов.

Днем на юге воздух прогреется до +19-21 градуса. В центре и на юго-востоке - до +17-19. На западе, севере и востоке- до +15-17 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в столице закончился безморозный период, но в конце недели киевлян ждет бабье лето.

Также мы сообщали, что синоптики дали прогноз погоды на неделю в Киеве.