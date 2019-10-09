Самолеты ВВС Турции в среду, 9 октября, начали наносить удары по объектам на севере Сирии. Обстрел происходит в рамках военной операции "Родник мира". Об этом сообщает газета "Daily Sabah".

По информации газет, удары пришлись по позициям курдских боевиков в пограничном городе Рас-эль-Айне (сирийская провинция Хасака).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Родник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки Исламского государства.

"Цель Турции - устранить террористический коридор на южной границе, принести мир и спокойствие в регион", - цитирует агентство "Анадолу", - заявил Эрдогана.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия.

Ранее "Страна" сообщала, что 8 октября Турция начала перебрасывать войска в северно-восточную Сирию для сдерживания курдских боевиков.

Также мы рассказывали, что 7 октября, авиация Турции нанесла ракетно-бомбовый удар по штабу курдских формирований, входящих в коалицию Сирийских демократических сил.