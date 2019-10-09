В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что передали в СБУ дело радикала Сергея Стерненко. Причина - "нападения на общественного активиста" должны расследоваться одним органом. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что ГПУ осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах по фактам нападений на Сергея Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд.

"Так, в одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование", - сказано в сообщении прокуратуры.

В ГПУ добавили, что по факту нанесения Сергею Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено и обвинительный акт о покушении на умышленное убийство направлено в Приморский районный суд Одессы.

"Генеральная прокуратура направила уголовные производства касаемо нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе в Главное следственное управление СБУ в связи с необходимостью проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции. Кроме того, эти случаи должны расследоваться одним органом следствия для обеспечения беспристрастного и быстрого расследования всех обстоятельств совершенных нападений", - сказано в сообщении.

Напомним, радикал Сергей Стерненко был главой одесского "Правого сектора" и сотрудничал с СБУ, а в 2018 году неподалеку от своего дома убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, бывшего десантника из 25-й бригады, отца троих детей. А также ранил еще одного человека – Александра Исайкула. За это он так и не понес наказание.

"Страна" подробно писала о том, как ему удалось остаться на свободе.

Между тем, 4 октября генпрокурор Рябошапка заявил, что подозрение Стерненко передали в СБУ. Хотя до этого делом радикала и так занималась спецслужба, а потом суд уже решил, что убийство человека относится к подследственности полиции и вернул дело туда.

В полиции, по информации "Страны", к концу лета подготовили подозрение Стерненко (мы публиковали полный текст этого документа), но оно было заблокировано на уровне Генпрокуратуры.

Также мы подробно разбирались почему Стерненко до сих пор не понес наказания.