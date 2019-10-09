Анастасию Заворотнюк выписали из московской больницы и перевезли в другую. Последний месяц звезда "Моей прекрасной няни" лечилась в московской клинике "Европейский медицинский центр", но теперь ее перевели на реабилитацию в другое медучреждении.

Очевидцы наблюдали, как проходила выписка актрисы и, по их словам, женщину сейчас просто невозможно узнать, пишет портал "Дни.ру".

Свидетели рассказали, что Заворотнюк вывозили из медцентра на каталке. Голову она покрыла косынкой, на глазах были надеты огромные темные очки. Кроме того, звезда сильно набрала вес.

"От былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на неё!" - приводит портал слова очевидцев.

Ранее "Страна" сообщала, что в сети распространяются слухи о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк.

Также мы рассказывали, что актрису Заворотнюк в медцентре для тяжелобольных начало парализовывать.