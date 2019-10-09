Украинские силовики сорвали утвержденный контактной группой по Донбассу план по возобновлению отвода сил в районе Петровского. Об этом заявил представитель "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА "Новости".

"Сегодня вооруженные формирования Украины сорвали утвержденный контактной группой план-график по возобновлению разведения сил и средств на участке в районе Петровского", - сказал журналистам представитель ведомства.



Он отметил, что Киев так и не отправил миссии ОБСЕ уведомление о готовности к разведению.

По его словам, 9 октября должен был начаться отвод сил в районе Петровского, представители республики несколько раз запускали сигнальную ракету, оповещающую о готовности "ДНР" начать процесс, однако ответного сигнала со стороны украинских силовиков не поступало.

"Соответственно, по вине украинской стороны процесс по устранению зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений не начался. Завтра будет предпринята вторая попытка возобновления отвода", - добавил представитель ведомства.

Напомним, что договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Ранее "Страна" писала о том, что сепаратисты заявили, что украинские силовики сорвали разведение войск в Золотом.

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