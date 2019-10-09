На пост председателя Харьковской областной государственной администрации претендует депутат от "Слуги народа Алексей Кучер.

Об этом свидетельствует его декларация о доходах за 2018 год, опубликованная на портале Национального агентства по вопросам противодействия коррупции 8 октября. Сам он также подтвердил журналистам, что является кандидатом на должность.

О том, что именно Кучер может возглавить Харьковскую область, "Страна" рассказывала еще в конце сентября. Мы напоминали, что кандидат знаком со "смотрящим" от "Слуги народа" по Харькову - Вадимом Слюсаревым. А также являлся адвокатом по делу о "рюкзаках Авакова".

Однако пока назначение Кучера, хоть и весьма вероятное, остается под вопросом. Внутри "зеленой" вертикали видны метания: так, обсуждение кандидата на Харьков внезапно исчезло из повестки сегодняшнего Кабмина.

"Страна" разбиралась, чем известен кандидат на Харьковщину и что происходит вокруг его назначения.

Что известно об Алексее Кучере

Нардепу Алексею Кучеру 34 года. Он родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области.

Учился в Харьковском педагогическом университете имени Сковороды по специальности "Физическое воспитание", а затем в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

До августа 2019 года дипломированный физрук работал адвокатом, проживал в Харькове.

Кучер был адвокатом в так называемом деле о "рюкзаках сына Авакова". Он защищал Владимира Литвина - представителя фирмы-победителя на поставку рюкзаков.

Литвин полностью признал свою вину в мошенничестве и подделке документов. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в два года. В СМИ писали, что Литвин взял на себя вину реальных идеологов схемы, в числе которых назывались руководители МВД и их родственники.

Среди других его дел - защита депутата Харьковского горсовета Бориса Баронина, которого подозревали в незаконном завладении земельными участками, а также судьи Дзержинского районного суда Харькова Сергея Лазюка, который попался на взятке.

Фото: facebook.com/anticor.kharkiv

Избран в Верховную Раду в 179 округе Харьковской области от партии "Слуга народа". В Раде Кучер возглавляет подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи Комитета ВР по вопросам правовой политики.

Ранее "Страна" сообщала, что Кучера связывают с бывшим пограничником и "теневым куратором" избирательного штаба "Слуги народа" Вадимом Слюсаревым.

Самого Слюсарева также рассматривали на роль губернатора области, но после скандала в СМИ (Слюсарева связывали с Пшонкой и предполагали, что он помогал эвакуировать из Украины имущество Януковича) Зеленский заявил, что не будет его назначать.

Что же до Алексея Кучера, то в его 179-м округе интересы партии "Слуга народа" представлял Вадим Беличенко - инженер фирмы Слюсарева ООО "Тиера".

Кучер ранее подтверждал, что знаком со Слюсаревым. Однако раскрыть детали взаимоотношений отказался.

"Эта ситуация высосана из пальца и не имееет аргументации. Да, действительно, Слюсарева я знал с момента моей кампании, когда познакомился с людьми из штаба. История банальна и проста - когда началась президентская гонка, в Харькове, как и по всей Украине, особого доверия к штабами на местах не было. Тогда Павел Сушко и обратился за помощью к своему старому другу Вадиму Слюсареву. Но на мою кампанию этот человек никак не влиял", - сказал "Стране" Кучер еще в августе.

Что в декларации

В своей декларации Кучер не указал доходы за 2018 год, но рассказал о накоплениях. У него есть 77 биткоина стоимостью почти 300 тысяч долларов и 87 тысяч долларов наличными. Супруга депутата держит наличными наличными 205 тысяч долларов.

Также Кучер является владельцем двух квартир в Харькове (61,9 кв. м. и 68,6 кв. м), а также совместно с супругой владеет квартирой площадью 62,9 кв. м - тоже в Харькове. Кроме того, в Новорайске Херсонской области у Кучера есть земельный участок площадью 62500 кв. м.

Жена нардепа владеет жилым домом площадью 62 кв.м, недостроенным домом и двумя земельными участками (103 и 1000 кв. м) в Люботине Харьковской области.

Также у нардепа есть три автомобиля - Lexus NX 200T 2017 выпуска, Volkswagen Рassat 2011 года выпуска и грузовой ГАЗ-САЗ 3507 1987 года выпуска, а у его жены - два авто (Audi Q5 2011 года выпуска и Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска). Из другого ценного имущества у Кучера и его жены указано по паре часов Rolex.

Кучер владеет 11 акциями ЧАО "Николаевцемент" и 10% юридической компании "Дартли Групп".

Почему Кабмин "забыл" Кучера?

Как уже говорилось, из сегодняшней повестки дня правительства вопрос о согласовании губернатора Харьковской области просто исчез.

Сначала на сайте правительства сообщили о том, что правительство кандидатуру Кучера одобрило. А позже этот факт из пресс-релиза Кабмина пропал. Там объяснили это ошибкой и заявили, что решения по Кучеру не принималось.

Как именно не принималось это решение, рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

"Интересно проходило сегодня на Кабмине согласование кандидатов на руководителей Одесской и Харьковской областных государственных администраций.

На Одесскую Область Офис президента согласовал Максима Куцого. Но при рассмотрении решили вопрос отложить на следующий Кабмин. А в самом конце заседания премьер передумал и провел вопрос.

А по Харьковской области наоборот. Сначала Кабмин поддержал кандидатуру нардепа от Слуги Народа Кучера, но потом премьер получил смс и передумал. В итоге по Харьковской области решение не приняли".

"Я не присутствовал на Кабмине. Находился на заседании подкомитета, а с 15:00 и до сих пор нахожусь на заседании комитета ВР. Поэтому не могу прокомментировать. Я не знаю, что происходило", - заявил "Стране" Алексей Кучер.

С кандидатурой харьковского губернатора явно творится что-то неладное.

Мы уже упоминали о связях претендента с "королем Гоптовки" Вадимом Слюсаревым.

Впрочем, по данным "Страны", к нынешнему назначению Слюсарев не имеет прямого отношения, а Кучера лоббирует Арсен Аваков.

Учитывая, что будущего губернаторан Одесской области Максима Куцего также связывают с Аваковым и Коломойским, вероятно, в окружении Зеленского посчитали, что отдавать этой группе влияния еще один стратегически важный регион как-то слишком.