Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан не встречались в США с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным. Об этом со ссылкой на информацию ОП пишет "Интерфакс-Украина".

8 октября издание The Insider и программа "Схемы" опубликовали расследование, согласно их данным, Зеленский во время поездки в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречался с Кислиным.

"Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком", - заявили после этого в Офисе президента.

Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал опровержение информации об упомянутой встрече в Facebook, заявив, что не пересекался с ним ни в США, ни в Украине.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислин, ни в США, ни в Украине. Не давил на судей, уважаю журналистов и не пью кровь малолетних, независимо от языка, на котором они разговаривают", - написал Богдан.

Скриншот: Facebook/ Андрей Богдан

Напомним, помощники Зеленского в апреле встречались с экс-чиновниками Белого дома и Госдепа в отеле Трампа.

Также мы писали, что Зеленский заявил, что Трамп ничего не требовал от него в обмен на личную встречу.

О том, кто такой Сэм Кислин читайте в интервью, которое он давал "Стране".