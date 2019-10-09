Кабмин одобрил проекты указов президента Украины о назначении глав Одесской и Тернопольской областных государственных администраций.

Согласно сообщению пресс-службы Кабмина в среду, правительством рассмотрены проекты указов президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций.

Среди них - предложения о назначении на должность главы Одесской ОГА Максима Куцего и главы Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля. Они вступят в должность только после подписания соответствующих указов президентом.

Максим Куцый - конечный бенефициар киевских фирм "Сервис и менеджмент" (строительство), "Медийный партнер" (рекламное агентство), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство).

Отметим, что в первоначальном варианте сообщения также была информация об одобрении Кабмином назначения главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, однако впоследствии упоминание о нем было удалено из сообщения.

Максим Куцый. Фото: 24.ua

Игорь Сопель является руководителем Хоростковского регионального структурного подразделения "Агробизнеса", которое занимается производством хлебобулочной продукции. В 2010-2015 годах был депутатом горсовета Хоросткова. С 2017 года - глава местной федерации футбола.

Игорь Сопель. Фото: sluganarodu.ua

Напомним, что Кабмин согласовал назначение губернаторов Одесской, Тернопольской и Харьковской областей.

Также мы писали о том, что Кабмин пока не рассматривал представление на назначение Ткаченко главой КГГА.