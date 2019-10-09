Адвокат экс-нардепа Сергея Пашинского Андрей Федур обнародовал полное решение суда о назначении его подзащитному меры пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте содержатся выводы следствия, которое описало, что произошло накануне Нового года между Пашинским и Химикусом, который был ранен в ногу.

Прокуратура не сомневается, что у Пашинского возник умысел причинить телесные повреждения оппоненту и, выходя из машины с пистолетом в руке, он осознавал опасность своих действий. Приводим результаты расследования по делу.

Что произошло 31 декабря 2016 года

Досудебное следствие установило, что 31 декабря 2016 года около 17:00 Эдуард Химикус возвращался домой от матери. По пути домой, в селе Хлепча Киевской области, примерно в 1500-1600 метрах от съезда с автотрассы М95 Киев-Одесса, он увидел незнакомца (им оказался Ярослав Олейник), который в одиночку толкал заглохший микроавтобус Volkswagen. Химикус предложил помощь, и вдвоем они стали толкать микроавтобус к трассе.

В это время, примерно в 17:15, Сергей Пашинский на автомобиле Mercedes-Benz GL возвращался из кинотеатра в селе Ходосевка. За рулем была его жена Руслана. Она увидела перед собой на дороге неисправный микроавтобус, остановилась и сделала замечание толкавшим его, опустив переднее стекло. Она потребовала убрать с проезжей части автомобиль, мешающий движению. Возникла словесная перепалка.

Сергей Пашинский, который находился на переднем сиденье, попросил супругу припарковаться на обочине. Химикус наблюдал за этим, стоя у капота Volkswagen.

"В это время у Пашинского на почве внезапно возникших неприязненного отношения к Химикусу возник умысел на причинение ему телесных повреждений", - считают в прокуратуре.

Следствие установило, что нардеп, сознавая опасность своих действий, вышел из автомобиля и достал из кобуры, которая была закреплена на поясе, зарегистрированный на него пистолет марки Glock 19. Он направил его на Химикуса, который продолжал стоять у заглохшего микроавтобуса. Направив дуло на мужчину экс-нардеп стал приближаться к нему, приказав лечь на землю лицом вниз, осознавая, что его оппонент не вооружен.

Далее говорится, что Пашинский осуществил предупредительный выстрел с целью подавить волю Химикуса. В свою очередь тот, не поняв требования незнакомца, осознавая, что на его грудь направлен пистолет, и это угрожает его жизни и здоровью, в целях самозащиты направился в сторону Пашинского и ударил его стеклянной бутылкой, которая была у него в руке, в левую теменную часть головы.

Далее экс-нардеп "осознавая общественно опасный характер своих действий и, предвидя их опасные последствия в виде телесного повреждения и желая их наступления, выстрелил в Химикуса, попав в его левую ногу".

От полученного выстрела Химикус остановился и отошел назад, а потом упал на землю.

При этом на суде Пашинский утверждал, что не собирался стрелять в Химикуса, но тот якобы сам подбежал к нему, ударив бутылкой по голове. От чего бутылка разбилась (Пашинский говорил, что, упав на землю, видел в руках у нападавшего "розочку"). И только после этого - выстрелил в ногу, чтобы остановить Химикуса.

Правда, непонятно, как может стрелять человек, у которого на голове разбили бутылку.

Экспертиза установила, что у Химикуса было повреждение в виде открытого огнестрельного многоосколочного перелома средней трети левой бедренной кости со значительным смещением осколков и травматическим шоком первой степени. Такое ранение повлекло длительный разлад здоровья, оно относится к тяжким телесным повреждениям.

Фото: facebook.com

Что было на суде

Суд, на котором избирали меру пресечения экс-нардепу, состоялся 7 октября.

Судья полностью удовлетворила ходатайство прокуратуры и вынесла решение применить к Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток - до 4 декабря 2019 года - без права внесения залога.

Поясняя необходимость отправки политика в СИЗО, в прокуратуре высказали опасения, что, используя свои связи он может давить на свидетелей и экспертов, кроме того, может покинуть территорию страны.

Судья огласила вердикт 7 октября. Полный текст решения суда был обнародован 9 октября.

Сам Пашинский и группа его поддержки заявляют, что дело политически мотивировано, а его отправка в СИЗО стала подарком надень рождения президенту РФ Владимиру Путину.