Законопроект о демонополизации спиртовой отрасли могут принять до конца 2019 года, считает новоназначенный советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на общественных началах Сергей Блескун. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В пятницу в ходе "круглого стола" стартует проект по демонополизаци спиртовой отрасли. Уже к концу года может быть принят закон о демонополизации спиртовой отрасли. Законопроект уже разработан", - сказал он на брифинге в Кабинете министров в среду.

По данным Блескуна, государство недополучает от спиртовой отрасли 4,6 млрд гривен ежегодно.

"Мы спрашиваем у покупателей спирта, сколько вам понадобится времени, чтобы построить спиртзавод. Говорят: полтора-два года. Если сегодня им разрешить, то через полтора-два года у них будет свой спирт, чтобы заработали частные спиртзаводы", - сказал он.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. До настоящего времени подчинялось Министерству аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за проблем со спиртом украинские кондитеры сообщили о массовой остановке производства.

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