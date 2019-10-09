Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 октября, посетил XVI Международную специализированную выставку "Оружие и безопасность-2019" в Киеве. Об этом сообщает сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

"Верховный главнокомандующий посетил стенд госконцерна "Укроборонпром" и пообщался с генеральным директором крупнейшего оборонно-промышленного объединения Украины Айварасом Абромавичюсом", - говорится в сообщении.

Зеленский осмотрел представленный на выставке новый береговой противокорабельный комплекс с крылатой ракетой "Нептун" дальностью 300 км разработки входящего в "Укроборонпром" ГККБ "Луч", ознакомился с новой радиолокационной станцией 90К6Е от КП "Научно-производственный комплекс "Искра".

В госконцерне напомнили, что международная специализированная выставка "Оружие и безопасность-2019" начала работу 8 октября 2019 года. 36 предприятий-участников "Укроборонпрома" представляют на ней широкий спектр продукции военного и двойного назначения.

"В целом госконцерн экспонирует 135 экспонатов, среди которых шесть новейших образцов представлены впервые, а также 13 натурных образцов крупногабаритной военной техники", - рассказали в пресс-службе.

"У нас должна быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных, очень рады новаторским изобретениям украинцев, конструкторских бюро. Надо быть очень мощными, чтобы армия была действительно высокого уровня", - приводит слова Зеленского пресс-служба.

Фото: Офис президента

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