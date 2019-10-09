В понедельник, 7 октября, мэр Киева Виталий Кличко распорядился увеличить сметную стоимость работ по реконструкции Шулявского моста. Об этом пишут "Наши гроши".

В переутвержденном проекте реконструкции Шулявского моста сметная стоимость работ увеличилась до 1 050 млн грн. Указывается, что решение принималось с учетом экспертного отчета по рассмотрению проектной документации от 19 июня 2018 года и экспертного отчета от 14 августа 2019 года о рассмотрении сметной части.

Распоряжением утверждена стоимость реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана (корректировка) в ценах по состоянию на 13 августа 2019 года. Общая смета составляет 1 050 млн грн, из которых 716 млн выделены на строительные работы, а остальное на оборудование и другие расходы.

По данным издания, к 1 августа работы по реконструкции Шулявского моста были выполнены в объеме на 60 млн грн, то есть примерно 10% подряда на реконструкцию в размере 598,49 млн грн, который в июне 2018 года получило ООО "Северо-украинский строительный альянс" из группы экс-нардепа Максима Микитася.

По тому контракту по состоянию на сентябрь 2019 года была перечислена предоплата в размере 99,5%. После чего строительство моста полностью прекратилось, а Микитась заявил о выходе из строительного бизнеса.

Скриншот: nashigroshi.org

Напомним, "Страна" разбиралась в том, рухнет ли компания "Укрбуд" и кого она под собой похоронит.

Также мы писали, что в Киеве до 14 октября полностью перекроют проспект Победы из-за ремонта Шулявского моста.