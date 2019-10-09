Не менее двух человек погибли в результате стрельбы, которую неизвестные открыли 9 октября возле синагоги в немецком городе Галл в федеральной земле Саксония-Анхальт. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, мужчина стрелял из автомата, после чего скрылся с места происшествия на авто в направлении Лейпцига. Также есть информация о том, что он бросил гранату на расположенное неподалеку еврейское кладбище. Кроме двоих убитых при стрельбе есть также и раненые.

Местные СМИ пишут о том, что по данным полиции, стрельбу возле синагоги устроили по меньшей мере два человека, которые затем скрылись на автомобиле. Из-за инцидента полиция закрыла городской вокзал.

Ранее "Страна" писала о том, что националисты и ветераны АТО со стрельбой прорвались на линию фронта.

Также мы сообщали, что в США в результате стрельбы в баре погибли 4 человека, девять ранены.